السبت 05 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات للقضاء على إشغالات الطرق بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الوحدة المحلية بحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج و بالتنسيق مع العقيد شادي عبد اللطيف، رئيس شرطة المرافق بسوهاج ، لليوم الخامس على التوالى ،حملة مسائية وصباحية مكبرة على المحلات والمقاهى والمطاعم بنطاق الحى  لمواجهة التعدى على الطريق و رفع الإشغالات من الطريق العام.

وبدأت الحملة عملها فى الساعات الاولى من صباح اليوم بمشاركة ضباط شرطة المرافق بسوهاج بقيادة الرائد حازم أبو حسوب بالمرور على المقاهى والكافيهات لرفع الإشغالات التى تعرقل سير الطريق العام بنطاق الحى.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشطوري، رئيس  حى  غرب سوهاج، إنه بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج  يتم تنفيذ حملات صباحاً ومساءاً بنطاق حي غرب لمنع الباعة الجائلين والمحلات من الاستيلاء على قارعة الطرق ورفع الإشغالات من الشوارع.

وأشار الشطورى الى أن الحملة المسائية التى تمت اليوم أسفرت عن  تحرير 7 محاضر إشغال طريق و26 مضبوطات متنوعة.

ولفت رئيس الحى أنه تم المرور على منطقة المخبز الألي وشارع الجرجاوية ومنطقة الحويتي وأن الحملة قد أسفرت عن تحرير 9 محاضر عدم ارتداء كمامة وتحصيل غرامة فورية  وضبط ومصادرة 11 شيش و26 مضبوطات متنوعة.

وأكد أن الحملات مستمرة ليلاً ونهاراً لمتابعة رفع المخلفات من الشوارع بجانب محاربة الإشغالات.

جدير بالذكر أن حى غرب قام أمس بالتفتيش على عدة أماكن بدأت بمنطقة المدينة الطبية، ومدينة العرائس، ومنطقة العارف، وشارع المستشفى العام، وشارع المحطة، ومنطقة الحويتي، وطريق ترعة نجع حمادى.

وأكد رئيس الحي علي  استمرار الحملات على مدار الساعة  لمتابعة وعودة انضباط الشارع العام وتيسير الحركة المرورية  أمام المواطنين.

تعليم سوهاج حملة الاول ضباط طريق محافظ حملات مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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