الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تامر الكورانى نقيبًا للمهندسين بالغربية

تامر الكورانى
تامر الكورانى

أسفرت انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، اليوم الجمعة، على مقعد نقيب المهندسين بالغربية، بين المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية،  والدكتور مهندس تامر الكورانى أمين عام النقابة الفرعية عن فوز الأخير بفارق بسيط.

فيما فازت باقى قائمة "نبض المهندسين"، بباقى مقاعد العضوية والشعب الـ7 خلال الجولة الأولى من انتخابات النقابة، التى شهدت منافسة قوية، بين 52 مهندسًا تنافسوا على 8 مقاعد منها مقعد النقيب، وسبعة مقاعد للأعضاء.
وكانت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، شهدت فى جولتها الأولى إقبالاً محدود للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم نحو 43 ألفًا لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في مقر النقابة بطنطا، ومقر نادي المهندسين بالمحلة، وسارت بشكل هادئ وسط إجراءات أمنية واحترازية، على الرغم من سخونة المنافسة.

وأجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

تجرى نقابة المهندسين بالغربية، اليوم الجمعة، انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بالغربية، بين المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، التى حصلت على 1013 صوت ضمن قائمة "نبض المهندسين"، والدكتور مهندس تامر الكورانى أمين عام النقابة الفرعية الذى حصل على 746 صوت.

فيما فازت باقى قائمة " نبض المهندسين"، بباقى مقاعد العضوية والشعب الـ7خلال الجولة الأولى من انتخابات النقابة، التى شهدت منافسة قوية، بين 52 مهندسًا تنافسوا على 8 مقاعد منها مقعد النقيب، وسبعة مقاعد للأعضاء.
وكانت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، شهدت فى جولتها الأولى إقبالاً محدود للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم نحو 43 ألف لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في مقر النقابة بطنطا، ومقر نادي المهندسين بالمحلة، وسارت بشكل هادئ وسط إجراءات أمنية واحترازية، على الرغم من سخونة المنافسة.

وأجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

فوز الدكتور تامر الكوراني بمنصيب نقيب المهندسين بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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