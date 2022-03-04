حصاد «القوى العاملة».. تحذير راغبي العمل بالإمارات من «العقود المضروبة»

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، عدد من الأحداث الهامة، حيث أكدت وزارة القوى العاملة أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات، عار تماما من الصحة.

وحذرت الوزارة المواطنين من مثل هذه الإعلانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في السفر تستدرجهم بمثل هذه العقود "المضروبة وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفي النهاية يجد العامل الشركة ليس لها أي وجود .

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تعيين 2331 شابًا بينهم 29 «قادرون باختلاف» بالقليوبية

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2331 شابا، من بينهم 29 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7776 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 964 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة، مشيرًا إلى أن المديرية صرفت منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها 7 منح مولود جديد، و4 منح زواج، و4 منح وفاة أحد الأقارب لـ4 عمال، وعمل عملية جراحية كبرى لعامل، بإجمالى 39 ألف جنيه لـ16 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسجيل 498 عامل غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 22844 عاملا.

https://www.dostor.org/3732784

سعفان: 6 آلاف منشأة طلبت استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022-2026 سوف يتم إجراؤها عقب عيد الفطر المبارك، وأنه لا نية للتأجيل، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع مديري المديريات لوضع الرؤى اللازمة والخطط التي تناسب كل محافظة لتنظيم عملية الانتخابات، مؤكدا الانتهاء من تسجيل 99% من المنظمات النقابية المشاركة الانتخابات.

وأكد الوزير، في أول مؤتمر صحفي يعقده، من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة لا تتدخل في العمل النقابى، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.

https://www.dostor.org/3732941