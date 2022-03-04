الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل صاحبة محل بقالة فى الطالبية

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، لاتهامه بقتل صاحبة محل بقالة في الطالبية، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان معاناة المتهم من مرض نفسي من عدمه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل سيدة بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن شابًا وراء قتل مالكة محل بقالة، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجارٍ تكثيف التحريات لبيان الدافع وراء ارتكاب المتهم الجريمة، والتأكد من معاناته من مرض نفسي من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط قسم شرطة مديرية أمن واقعة منطقة خطر الجري بيض سيدة رئيس مباحث بمديرية أمن الجيزة

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