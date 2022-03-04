محافظ دمياط تتابع استعدادات شم النسيم فى مصيف رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الأولية بعدد من المشروعات بمدينة رأس البر، وذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم الجمعة.

حيث تفقدت "المحافظ" مبنى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الذى بدأت أعمال التطوير به، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، ليتضمن مشروعا متكاملا لتطوير المبنى بالكامل، كما تفقدت أيضاً موقع محطة ركاب مدينة رأس البر، الذى شهد أيضاً بدء أعمال تطويره لتخصيص جزئين كموقف لسيارات الأجرة وأيضاً انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد، حيث أكدت الإسراع فى معدلات العمل بالموقع قبل بداية موسم شم النسيم.

وفى سياق متصل، اطلعت "محافظ دمياط" على الموقف الخاص ببدء الأعمال بموقع موقف ٥١ الذى سيتم تجهيزه ليصبح مكان لانتظار سيارات الملاكى لتخفيف التكدس عن شارع بورسعيد.

وشهدت "الدكتورة منال عوض" بدء عملية تطوير ممشى اللسان، نظرًا لتهالك أجزاء كبيرة من السور الخاص به وخطورته الداهمة، حيث ذكرت "المحافظ" أنه سيتم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقًا لخطة محددة، وطبقاً لمعايير يأتى أهمها الاستغلال الأمثل لموقعه الهام وإطلاله على البحر مباشرةً، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط اعمال التطوير في رأس البر في محافظة دمياط.