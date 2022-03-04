الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم 85 طفلًا من حفظة القرآن الكريم (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، على حضور حفل تكريم الأطفال والبراعم حفظة القرآن الكريم الذى نظمته إحدى جهات المجتمع المدنى تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح تحفيزًا وتشجيعًا للأطفال على استكمال حفظ القرآن وتعاليمه من سن ٣ سنوات حتى ١٢ عامًا.

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محافظ مطروح 

 

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والنائب عيسي أبوتمر عن الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية بالمحافظة و٨٥ طفلًا وأولياء أمورهم ومشرفي ومعلمى تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. 

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محافظ مطروح 

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح علي أهمية التمسك بالقرآن وخلق القرآن وتعليم وسنة نبينا الكريم مع تعلم أبنائنا بعد حفظ القرآن لتعاليم وخلق القرآن  الذي يأمر فيه الله عز وجل بالحفاظ على الإنسان دينه ودمه وعرضه لنصل إلى الحفاظ على المجتمع والوطن ولم شمله فالقرآن يحيى القلب والعقل والإنسان والأمة وهو شفاء ونور.

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محافظ مطروح 

وقدم  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير للمسئولين عن تنظيم الاحتفالية لما يثيره في نفوسنا من فرحة وفخر بمن منّ الله عليهم بحفظ كتاب الله كاملاً أو نصفه أو أجزاء منه مع استمرار اجتهادهم في حفظه فخيركم من تعلم القرآن وعلمه موجها الشكر لكل من بذل نفسه ووقته في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور لنفع أطفالنا   والمجتمع والوطن بما في القرآن من وقيم ومناهج لحياتنا على أسس ومبادئ. 

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محافظ مطروح 

وأشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لدورها في تنمية وتحفيز قدرات الشباب والأطفال من حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثل يحتذى به مؤكدا دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن.

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محافظ مطروح 
وزارة الأوقاف محافظ مطروح المجتمع المدنى القرآن الكريم حفظة القرآن

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