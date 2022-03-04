محافظ الإسكندرية: تحرير 1302 محضر تموينى خلال فبراير الماضى

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه لا تهاون فيما يختص بصحة المواطنين وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بصحة وأرواح المواطنين، كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم مديرية التموين بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، موجها بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

تحرير 1302 محضر تمويني خلال شهر بالاسكندريه

وأوضح الشريف أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال شهر فبراير بلغت 1302 محضر، مشيرا إلى أن مديرية التموين برئاسة محمد سعد الله، وجميع الأجهزة الرقابية شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط اي مخالفات تموينية، لافتاً إلى أن مديرية التموين تعمل على توفير كافة السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع المواطنين.

من جانبه أشار المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المديرية شنت خلال شهر فبراير العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع المخالفين، لافتا إلى أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 716 محضرا من بينها 227 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و48 محضرا للمخابز المخالفة للمواصفات بالإضافة الى 147 محضر بيع بأزيد من السعر المعتمد، و164 محضر توقف عن العمل بدون إذن، و88 محضرا لمخالفة السجلات الرسمية.

تحرير 1302 محضر تمويني خلال شهر بالاسكندريه

وعن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال؛ فقد أوضح سعد الله؛ أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق خلال شهر فبراير قد بلغت 586 محضرا، من بينها 5 محاضر للمحال التي تبيع للمواطنين بأسعار زائدة، و239 محضرا للمحال التي لم تعلن عن الاسعار، بالاضافة إلى 7 محاضر لمنشآت بدون ترخيص، و285 محضرا لعدم وجود شهادة صحية لبعض المحال، و5 محاضر عدم صلاحية مواد غذائية للاستهلاك الادمي، و4 محاضر لبيع أغذية مجهولة المصدر.