نقابة المهندسين الفرعية بأسوان تستكمل انتخابات الإعادة على مقعد النقيب

تستكمل نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسوان، اليوم، جولة انتخابات الإعادة على مقعد النقيب وتوافد عدد من الناخبين والناخبات الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح المناسب لهم.

يتنافس مرشحان في انتخابات الإعادة على مقعد نقيب النقابة المهندسين الفرعية بأسوان، حيث يخوض جولة الإعادة المهندس أسامة فهمي، والدكتور مهندس محمد عباس.

انتخابات نقابة المهندسين

وانطلقت انتخابات نقابة المهندسين الجمعة الماضية، لاختيار النقيب العام والنقباء الفرعين والأعضاء.

ويبلغ عدد المقرات الانتخابية لانتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان 3 مقار انتخابية، وهم (مقار بنادي المهندسين على كورنيش النيل، ومقار بمدينة كوم أمبو)، بالإضافة إلى مقار بمدينة أدفو.

انتخابات نقابة المهندسين

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان ٦٠١٢ مهندس ومهندسة، وتتم الانتخابات داخل 3 مقرات انتخابية.