الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 8 حالات بناء على أراضٍ زراعية فى المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمركزين بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف دون ترخيص، وتمكنت من إزالة وإيقاف 8 حالات بمركزي مطاي وبني مزار شمال المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وقال خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية لمركز مطاي واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت الوحدة المحلية إزالة حالتي تعدٍ بحي جنوب المدينة بمساحة 225 مترا بحوض فؤاد بحي جنوب المدينة، وتمت إزالة التعديات باستخدام معدات الوحدة المحلية بإشراف سعيد محمد وعلى الكيال، نائبى المركز، وبالتعاون مع جهات الولاية، وبحضور رئيس حي جنوب.

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وأضاف خالد عبدالرؤوف، رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

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وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، قامت الوحدة المحلية بقرية بني علي، اليوم، بإزالة حالة تعدٍ، كما قامت الوحدة المحلية بقرية معصرة حجاج بإزالة حالة تعدٍ بعزبة الشلابي، عبارة عن صب أعمدة خرسانية، تمت إزالتها وتم تسليم القطعة لمسئولي الزراعة للمتابعة الدورية بعدم التعدي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بحضور جمال محمد حمدي رئيس الوحدة المحلية ببني علي، وأحمد عطا مسئول وحدة المتغيرات المكانية وحملة الإزالات بالوحدة ومسئول الزراعة بقرية منشأة جلال.

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وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن قسم الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية، بحضور كل من سامي رشاد، نائب رئيس المركز والمدينة، ورئيس حي شمال ببني مزار، إلى إيقاف حالة مبانٍ بشارع عفيفي الدور الأول العلوي، وتم فك الشدة الخشبية.

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وأكد فرج فتحي صادق، رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا، أنه في إطار الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالبقعة الزراعية أو التعدي على ممتلكات الشعب، بناء على توجيهات محافظ المنيا وعلى تعليمات رئيس مركز ومدينة بني مزار وهاني الخولي نائب رئيس المركز، بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أي مخالفات- قامت الوحدة المحلية لقرية صندفا بمنع حفر لبناء أساسات فور معرفتهم بأن أحد المواطنين يقوم بحفر استعدادا للبناء، وتم ردم الحفرة ورفع الحفار من الموقع بقرية أشروبة على مساحة قيراط تقريبا، كما تم إزالة حالة تعدٍ على مساحة واحد قيراط تقريبا بقرية أشروبة أيضا، وتم إيقاف تخطيط على رد الأرض استعدادا لعملية بناء بقرية منشأة اليوسف على مساحة قيراط تقريبا، وبذلك يكون عدد حالات الإزالة والتصدي في المهد 3 حالات، بإجمالي مساحة 3 قراريط تقريبا.

المنيا إزالة وإيقاف 8 حالات تعدي مركزي مطاي وبني مزار خالد عبد الرءوف المهندس عماد حسن

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التنمية بأثر رجعى

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