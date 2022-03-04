الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 42 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، عددًا من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ19، أسفرت عن إزالة 42 حالة تعدٍ بنطاق 4 مراكز بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 4736 م2. 

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدٍ جديد نهائيًا، مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

وتم إزالة 20 حالة تعدٍ  في المهد على مساحة 2661 م٢، عبارة عن مبانٍ وأسوار وعشش وشدات خشبية ومبانٍ بالطوب الأبيض وحفر لعمل قواعد خرسانية، وتم مصادرة المعدات بنطاق الوحدات المحلية لقرى: (كوم الفرج - النمرية - الشجاعة - زاوية صقر - الناصر - الشعراوي) بأبو المطامير، وإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 905 م٢ بوادي النطرون.  

كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 770 م٢ بنطاق قريتيِّ عزب حوش عيسى، والأبقعين، عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض وأكشاك مخالفة، وإزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 400 م٢ بشبراخيت عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض و شدات خشبية، وتم تحرير المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتنفيذًا لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

البحيرة مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولى محافظ البحيرة حوش عيسى

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وائل لطفي

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