إصابة 6 إثر حادث تصادم بالشرقية

أُصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، بدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بسيارة ربع نقل، في طريق “الحسينية - فاقوس”، أمام قرية أبو عمار.

وتبيَّن إصابة كل من: “إبراهيم.ع.إ” 45 سنة، اشتباه كسر في الفخذ الأيسر، ونجلتيه "ولاء" 15 عام، بكدمات وسحجات، و “هناء” 17 عام بكسر فى الحوض ونزيف في البطن، و“أحمد.م.أ” 22 عام، بكسر في الضلوع، و“سلوى.م.ع"، 40 سنة، بجرح قطعي بالرأس، و“منصور.ع.م”، 40 سنة، باشتباه كسر في الضلوع.

وتم تحرير المحضر اللازم، و نقلهم جميعًا لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم.