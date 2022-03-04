الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 إثر حادث تصادم بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أُصيب 6 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل، بدائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بسيارة ربع نقل، في طريق “الحسينية - فاقوس”، أمام قرية أبو عمار.

وتبيَّن إصابة كل من: “إبراهيم.ع.إ” 45 سنة، اشتباه كسر في الفخذ الأيسر، ونجلتيه "ولاء" 15 عام، بكدمات وسحجات، و “هناء” 17 عام بكسر فى الحوض ونزيف في البطن، و“أحمد.م.أ” 22 عام، بكسر في الضلوع، و“سلوى.م.ع"، 40 سنة، بجرح قطعي بالرأس، و“منصور.ع.م”، 40 سنة، باشتباه كسر في الضلوع.

وتم تحرير المحضر اللازم، و نقلهم جميعًا لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

محافظة سيارات تعليم ميكروباص انقلاب سيارة مصرع مستشفى حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

عودة 30 مواطنًا من المجر إلى مصر بعد عبورهم حدود أوكرانيا.. اليوم

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

بعد حادث تصادم.. تعرض الإعلامي أحمد مصطفى لمحاولة اختطاف وسرقة هاتفه وراتبه بالدقي

هل غيّرت «التعليم» موعد امتحانات الثانوية العامة؟

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال المصرى للاستدامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا