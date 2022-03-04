بسبب تقديم المشاريب.. ضبط عاطل قتل مواطنا فى حلوان

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل في حلوان قتل مواطناً إثر مشاجرة وقعت بينهما أثناء تقديم المشروبات داخل أحد المحلات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل سوق شارع حيدر بمنطقة حلوان، وعلى الفَور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص حدوث مشادة كلامية بين عامل في مقهى وشخص آخر، عاطل ومقيم بحلوان، تطورت للاشتباك بالأيدي، وذلك أثناء تقديم العامل المشروب للثاني داخل محل أدوات منزلية بذات الشارع، نتج عن تلك المشاجرة إصابة الأول بجرح قطعي في اليد، وإصابته بالرأس، نتيجة اصطدامه بحجر، ونقله إلى المستشفى.

وبالاتصال بمستشفى قصر العيني أفاد بوصول "سامح. ف"، عامل ومقيم العزبة البحرية، متوفى نتيجة كسر في الجمجمة، مع وجود جرح قطعي في اليد.

تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.