الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. من هي رانيا شاهين التي أغضبت هشام المليجي؟

رانيا شاهين
رانيا شاهين

تصدرت الفنانة الشابة رانيا شاهين تريندات «جوجل» بعد أزمتها مع الفنان هشام المليجي بسبب ظهورها في برنامج «كلام الناس»، وحديثها عنه وقالت إنه يمر بحالة اكتئاب بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه.

وفي التقرير التالي يقدم «الدستور» معلومات عن الفنانة الشابة رانيا شاهين.

اسمها بالكامل رانيا محمود شاهين صالح.

ولدت في 22 أغسطس عام 1981 بحي الزيتون في القاهرة.

تخرجت من الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس.

تزوجت مرة واحدة فقط ولكن لأسباب رفضت ذكرها واتفق الزوجان على الطلاق، وصرحت أنها تحاول التركيز في مشوارها الفني وفي اختياراتها لتجسيد الشخصيات المتنوعة.

دخلت عالم الفن في عام 2000 بالمصادفة عندما ذهبت إلى مكتب المخرج خيري بشارة بصحبة إحدى صديقاتها فعرض عليها دور في فيلمه الديجيتال «ليلة في القمر» وجسدت فيه دور «رشا» الفتاة التي يدفعها الحب من طرف واحد للإدمان.

بعد ذلك شاركت في سهرة درامية مع المخرج خيري بشارة والمؤلف محمد صفاء عامر بعنوان «الديك» وسهرة درامية أخرى مع الفنان عمر الحريري والفنانة بثينة رشوان وذلك قبل أن يرشحها المخرج فخرالدين نجيدة للمشاركة في فيلم «سحر العيون» مع عامر منيب.

انضمت خلال عملها إلى ورش التمثيل مع الدكتور محمد عبد الهادي والمخرج أحمد ماهر كما شاركت في ورشة خالد جلال بالأوبرا.

 كان لها دور في فيلم «7 ورقات كوتشينة» حيث اختارها المخرج شريف صبري للمشاركة في إحدى الحملات الإعلانية وبعدها لبطولة الفيلم.

 شاركت بعد ذلك في فيلم «واحد من الناس» ثم شاركت في فيلم «زي النهاردة».

شاركت بعد ذلك في مسلسل «أبواب الخوف» وفي فيلم «فبراير الأسود» بعدما رشحها للدور الفنان الراحل خالد صالح ثم شاركت في مسلسل فرصة ثانية ومسلسل تحت السيطرة ومسلسل حق ميت.

شاركت بعد ذلك في فيلم إيطالي بعنوان جولد مع مجموعة من النجوم العالميين.

مصر رانيا شاهين الفنانة الشابة رانيا شاهين هشام المليجي الفنان هشام المليجي

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وائل لطفي

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