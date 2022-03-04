«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ شبكة كهرباء لأراضي الإسكان الاجتماعي ببني سويف

بتأمين ابتدائي 650 ألف جنيه

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح مناقصتين لتنفيذ شبكة كهرباء لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ85 فدان بمدينة بني سويف الجديدة للشركات المتخصصة المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس عصام بدوي رئيس الجهاز، أن المناقصة الثانية تنص على تنفيذ توريد مواد نقالي محمل على شاسية بقدرة 630 ك . ف. أ ، لزوم ضمان استمرارية التشغيل الأمثل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

- شروط تنفيذ المناقصة طبقا للقانون 182 للمناقصات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، أن أولى شروط تنفيذ المناقصتين ، أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية لكل مناقصة على حدة، بحيث يتم سداد قيمة كراسة الشروط للمناقصة الأولى نظير سداد مبلغ 899 جنيها وبينما المناقصة الثانية 299 جنيها من مركز التكنولوجيا والخدمات بمقر الجهاز .

وأضاف عصام بدوي ، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة ، بينما يرفق بالمظروف الفني تأمين مالي للمناقصة الأولى بقيمة 650 ألف جنيه، وبينما يصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية بنحو 35000 ألف جنيه، ويتم إضافة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة .

وأشار إلي أنه ستعقد جلسة الاستفسارات الساعة 12 بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022، والمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 بينما المناقصة ستعقد جلستها يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022

ونوه رئيس جهاز مدينة أن الفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الأولى الفئة الثانية للشركات المتخصصة في تنفيذ محطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمائية والغازية والديزل ، مشيراً إلى أن سيتم إخطار المقبولين فنيا فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق .