الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بتأمين ابتدائي 650 ألف جنيه

«المجتمعات العمرانية»: تنفيذ شبكة كهرباء لأراضي الإسكان الاجتماعي ببني سويف

المهندس عصام بدوي
المهندس عصام بدوي

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح مناقصتين لتنفيذ شبكة كهرباء لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ85 فدان بمدينة بني سويف الجديدة للشركات المتخصصة المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. 

وقال المهندس عصام بدوي رئيس الجهاز، أن المناقصة الثانية تنص على تنفيذ توريد مواد نقالي محمل على شاسية بقدرة 630 ك . ف. أ ، لزوم ضمان استمرارية التشغيل الأمثل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بين الشركات المتخصصة في هذا المجال. 

- شروط تنفيذ المناقصة طبقا للقانون 182 للمناقصات. 

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة ، أن أولى شروط تنفيذ المناقصتين ، أن  يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية لكل مناقصة على حدة، بحيث يتم سداد قيمة كراسة الشروط للمناقصة الأولى نظير سداد مبلغ 899 جنيها وبينما المناقصة الثانية 299 جنيها من مركز التكنولوجيا والخدمات بمقر الجهاز .

وأضاف عصام بدوي ، أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة ، بينما يرفق بالمظروف الفني تأمين مالي  للمناقصة الأولى بقيمة 650 ألف جنيه، وبينما يصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية بنحو 35000  ألف جنيه، ويتم إضافة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة . 

وأشار إلي أنه ستعقد جلسة الاستفسارات الساعة 12 بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022، والمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 بينما المناقصة ستعقد جلستها يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 

ونوه رئيس جهاز مدينة أن الفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الأولى الفئة الثانية للشركات المتخصصة في تنفيذ محطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمائية والغازية والديزل ، مشيراً إلى أن سيتم إخطار المقبولين فنيا فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق .

المجتمعات العمرانية توافق تنفيذ شبكة كهرباء لقطع اراضي الاسكان الاجتماعي مدينة بني سويف الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

هل يجوز صيام أول شعبان؟ والفرق بين صوم الفرض والتطوع

إصابة 7 فى تصادم 3 سيارات بمنطقة دلة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران