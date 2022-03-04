«بومبيو»: يتعين على الولايات المتحدة الاعتراف دبلوماسيا بتايوان

أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في خطاب ألقاه أثناء زيارته لجزيرة تايوان، أنه يتعين على الولايات المتحدة الاعتراف دبلوماسيا بتايوان باعتبارها دولة حرة وذات سيادة.

وأوضح بومبيو في خطاب استضافته مؤسسة فكرية محلية، أنه بينما ينبغي لواشنطن أن تواصل التعامل مع بكين كحكومة ذات سيادة، فإن عرض الاعتراف الدبلوماسي على تايبيه لم يعد من الممكن تجاهله أو تجنبه أو التعامل معه على أنه ثانوي.

وتابع المسؤول الأمريكى السابق: "أرى أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تتخذ على الفور الخطوات الضرورية التي طال انتظارها للقيام بالشيء الصحيح والواضح، وهو تقديم الاعتراف الدبلوماسي لجمهورية الصين "تايوان" بأمريكا كدولة حرة وذات سيادة".

ولفت بومبيو إلى أن جمهورية الصين هو الاسم الرسمي لتايوان، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

يجدر الإشارة إلى أن بومبيو، أحد أكثر مستشاري الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب تشددا بشأن الصين، وصل الأربعاء إلى تايوان، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

والأربعاء الماضى، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن أنه يعتقد أن الصين تستعد لغزو تايوان، مؤكدًا أنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.