الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021-2022 وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات.

ووجه محافظ القليوبية المشرفين على تنفيذ الأعمال، والتي تتمثل في مديرية الطرق والقليوبية بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن لتحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات واستكمال الإنشاءات فوراً، مؤكداً أنه سيتم المرور بشكل دائم لدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المشروع .

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب تأتي ضمن اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين، والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والارتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة .

- تفاصيل أعمال التطوير

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل إنشاء جزيرة وسطى بطول 270 مترا وعرض 21 مترا بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية وأعمدة إنارة وتوفير مقاعد رخام للمواطنين،علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترت بعرض 1 متر مدعمة بأعمدة إنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الإنترلوك. . 

 كما وجه برفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق والمتابعة المستمرة للطريق العام، لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري أو تتسبب في أي اختناقات مرورية.

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