حريق «زابوريجيا».. أبرز معلومات عن المحطة النووية الأكبر في أوروبا

اندلع فجر اليوم الجمعة، حريق في أكبر محطة نووية داخل أوكرانيا جراء القصف الروسي.

وصرح رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، صباح اليوم، أن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأفادت وكالات الأنباء نقلًا عن مسؤول أوكراني، بأن حريقًا شب جراء القصف على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي تعد أكبر محطة لإنتاج الطاقة النووية في أوروبا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أن فرق الإطفاء تمكنت في نهاية المطاف من دخول محطة زابوريجيا النووية لإخماد الحريق الذي اندلع فيها نتيجة القصف، بعد ساعات من اشتعالها، وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن المحطة النووية الأكبر في أوروبا ومدى أهميتها:

- تعد "زابوريجيا" أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وثاني منشأة بعد تشيرنوبل.

- تقع المحطة النووية في مدينة إنيرهودار بمقاطعة زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا، وتحديدًا على ضفة خزان كاخوفكا المتفرع من نهر دنيبر.

- «زابوريجيا» مملوكة ومدارة من قِبَل شركة توليد الطاقة النووية الوطنية الأوكرانية.

- عاد قرار تأسيسها لقرار مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لبناء سلسلة من محطات الطاقة النووية في عام 1978 بعد أن بدأت الوحدة الأولى من محطة تشيرنوبل عملياتها.

- تمت الموافقة على التصميم الفني للمرحلة الأولى، والذي يتكون من أربع وحدات بسعة مجمعة 4000 ميجاوات، في عام 1980، وشغلت الوحدة الأولى في عام 1984.

- بدأت عملها منذ عام 1984، وأنتجت أكثر من 1.23 تريليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء اعتبارًا من ديسمبر 2021.

- تتكون من ست وحدات من مفاعلات الماء المضغوط التي اشتغلت بين عامي 1984 و1995، بسعة كهربائية إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات لكل منها.

- وصلت الوحدة بالشبكة الكهربائية في عام 1995، لتصبح أول وحدة مفاعل نووي في أوكرانيا المستقلة.

- تعد واحدة من أربع محطات نووية عاملة في البلاد وتولد ما يصل إلى 42 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يمثل حوالي 40% من إجمالي الكهرباء المولدة من جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وخمس إنتاج الكهرباء السنوي، وفقًا لموقع "Power Technology".

- زودت محطة خاركيف للتوربينات، بتوربينات بخارية تبلغ 1000 ميجاوات.