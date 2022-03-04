تفاصيل حفل بشر أبو طالب بساقية الصاوي (صور)

أحيا المطرب الأردني بشر أبو طالب، حفلًا غنائيًا مساء أمس الخميس، على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

قدم ​ "أبو طالب" باقة من أجمل أغانيه المميزة التي يحبها جمهوره في مصر والوطن العربي، حيث بدأ الحفل بأغنية "قلبي هوى" تلاها عددًا من الأغاني منها أغنية "والله ونسينا"، "إلى القارئ"، "ولست أدرى" ، "سمرا" ، "ما خطر عالبال" ​ وغيرها من الأغاني، وسط تصفيق حاد من الجمهور الذى شاركه الغناء .

الفنان الأردني بشر أبو طالب، مغني وعازف جيتار وملحن أردني، ومؤسس موقع العربي الأول في العالم لتعليم الموسيقى باللغة العربية عبر الإنترنت، وطرح ​ أولى ألبوماته وهو الزنبقات السود، وضم 9 أغنيات، كما شارك في أكثر من 40 حفلًا موسيقيًا في أكثر من 15 دولة حول العالم منها فلسطين وسوريا وألمانيا تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

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