استمرار رفع درجة الاستعداد بسوهاج تحسبًا للتقلبات المناخية المحتملة

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ، صاحبه ارتفاع قليل بدرجات الحرارة وانتشار كميات كبيرة من الهواء المصحوب بالأتربة في كافة الأجواء إلى جانب رياح شديدة على أثر الأحوال الجوية السيئة، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ.

وأعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من يوم اليوم الجمعة 4 مارس وحتى الثلاثاء 8 مارس الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ومتابعة تأثير نشاط الرياح والأتربة المحتملة على المرافق، والقطاعات المختلفة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.

كان محافظ أمر باستعدادد جميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ونشر فرق التدخل السريع بإزالة الأشجار والنخيل التي تسبب خطرا على المارة وأسلاك الكهرباء، خلال حملات المتابعة المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والقرى والأحياء.

وقامت إدارة المرور بمحافظة سوهاج بنشر العديد من اللجان المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية، بالإضافة إلى نشر العديد من الرادارات للحد من السرعة الزائدة على الطرق؛ لتفادى الحوادث التي قد تحدث بسبب ذلك.

كما ناشدت إدارة المرور من خلال الأمكنة المنتشرة بمداخل ومخارج المدن السائقين على كافة المركبات الموجودة على الطرق والتى تنقل المواطنين على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، والوقوف على جانب الطريق واستخدام الإشارات الضوئية للتنبيه، والتحكم فى السرعة طبقا لحالة الرؤية على الطريق.

