من العاصمة الإدارية.. تنفيذ خطة حماية المناطق الساحلية والأثرية من آثار المناخ

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة أعمال متكاملة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والنحر ، وارتفاع درجة الحرارة على مختلف شواطئ المدن الساحلية والمناطق المنخفضة ببعض محافظات الدلتا، إضافة إلى أعمال مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي.

يأتى ذلك فيما بدأت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، في مباشرة أعمالها من خلال المقر الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد المهندس أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، الاجتماع الأول مع أعضاء المكتب الفني للهيئة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، وذلك لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والمناطق المنخفضة ببعض محافظات الدلتا من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والنحر وارتفاع درجة الحرارة.

تم خلال الاجتماع، استعراض تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية منطقة طوال أبوالروس بمحافظة دمياط، وأيضًا حماية قلعة قايتباى والأحواض السمكية الأثرية بالمنتزه بالإسكندرية وكورنيش المدينة بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من آثار ارتفاع درجة الحرارة وعوامل النحر.

كذلك استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خطة أعمال المرحلة الثانية لمشروع حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح ، والذى يتضمن إقامة حواجز الأمواج بطول أربعة كيلومترات، للحد من آثار التغيرات المناخية والنحر المستمر.

- تنفيذ خطة أعمال متكاملة لمواجهة تراجع الشواطئ للحفاظ على الموارد السياحية

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لمواجهة تراجع الشواطئ للحفاظ على الموارد السياحية والمناطق الأثرية والتاريخية في عدة محافظات منها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ ورأس البر، وأيضًا تنمية الثروة السمكية من خلال الحفاظ على البحيرات الشمالية من تغيرات المناخ.

وأشار إلى تنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، ومتابعة تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل، وذلك لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة بمحافظات الدلتا الشمالية.