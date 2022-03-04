التليفزيون المصرى ينقل على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من بنى سويف

يستقبل الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث ستبدأ الزيارة بلقاء مع الأئمة بديوان عام المحافظة.

كما سينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف بمناسبة احتفالات المحافظة بالعيد القومي مارس 2022 ويتلو قرآن الجمع الدكتور أحمد أحمد نعينع، وخطيب الجمعة الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي.

وسيؤدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة الجمعة بالمسجد بحضور قيادات المحافظة والتنفيذين والنواب والأهالي.

وتدور خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "الزكاة والصدقات ودورهما فى التنمية المجتمعية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق ونشرت نصه على موقعها الإلكترونى، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

كما نشرت وزارة الأوقاف ترجمة الخطبة إلى 19 لغة ولغة الإشارة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

كما أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح سبعة مساجد بالمحافظة بمناسبة عيدها القومي والمساجد التي يتم افتتاحها هي مسجد القنديل الأخضر - بندر بني سويف مسجد عبد الله الدلاصي بقرية الزيتون بمركز ناصر، ومسجد الرحمن بعزبة علي راضي ونا القس بمركز الواسطى، مسجد عمار بن ياسر قله بمركز اهناسيا، مسجد الصابرين قلها بمركز اهناسيا، ومسجد الصحابة ببندر بني سويف، ومسجد الرسول بقرية الحومة بمركز الواسطى.