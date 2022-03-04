الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا ترسل حاملة طائرات لمهام استطلاع فوق دول البلطيق

فرنسا ترسل حاملة طائرات لمهام استطلاع فوق دول البلطيق

حاملة طائرات
حاملة طائرات

أرسلت فرنسا حاملة الطائرات شارل ديجول إلى البحر المتوسط لتحسين إجراء طلعات طيران استطلاعية فوق دول البلطيق وبولندا.
 

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لقناة "بي إف إم تي في" إن الحاملة، الموجودة حاليا ضمن مهمة لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، غادرت قبرص يوم الأربعاء.
 

وأضافت أنها ستتخذ موقعًا في البحر المتوسط يسمح للطائرات بتنفيذ مهام استطلاعية.
 

وشددت بارلي على أن "مهمتنا هي تنفيذ ردع صارم، وليس لدينا نوايا للحرب".
 

ووفقا للبحرية الفرنسية فإن مهمة حاملة الطائرات تهدف إلى تعزيز الجناح الشرقي للناتو وتأمين فرنسا والقارة الأوروبية.

فرنسا طائرات فرن دول البلطي فوق حاملة طائرات

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