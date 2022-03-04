تكليف إلهام محمد محمود مديرا عاما لـ «الصحة» بكفر الشيخ

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قراراً حمل رقم 80 لسنة 2022م، بتكليف الدكتورة إلهام محمد محمود محمد، كبير أخصائيين طب أسنان «مدير عام» بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ وذلك لمدة عام، وذلك خلفاً للدكتورة سوسن سلام.

وننشر السيرة الذاتية للدكتورة إلهام محمد ، حيث قائماً بأعمال مدير مستشفى إسنا التخصصي، والمخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، خلفًا للدكتور تامر حامد، وذلك اعتبارا من 29/3/2020، وحتى 30 يونيو 2020، خلفا للدكتور تامر حامد.

كما تعتبر من ضمن الفريق الطبي المعالج لحالات فيروس كورونا والتي ظهرت بالأقصر لمصريين وأجانب ونجحت بفعل خبرتها في السيطرة على الإصابة وعدم انتقال العدوى من المصابين للفريق الطبي.