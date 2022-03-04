الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن حياة كريمة.. جامعة الوادى الجديد تنظم قافلة طبية لأهالى الداخلة

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

تنظم كلية الطب بجامعة الوادي الجديد بالتعاون والتنسيق مع كلية الطب جامعة أسيوط القافلة الطبية الثانية بمركز الداخلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

 

يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

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 قافلة طبية

صرح بذلك الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، وقال إن القافلة الطبية تم تنظيمها بالتنسيق مع جمعية السرطان بالداخلة يومي السادس والسابع من مارس الجاري بمستشفى دياب التابع لجمعية السرطان بمدينة موط 
تشمل التخصصات الآتية: المسالك البولية، جراحة العظام، طب وجراحة العيون، طب الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الصدرية، علاج الأورام، جراحة الأورام، الجراحه العامة، الأمراض الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد.

وأضاف أن القافلة تقدم خدمات الكشف الإكلينيكي على المرضى بالمجان بأولوية الحضور من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بمراكز المحافظة الخمسة من خلال نخبة من أساتذة كليتي الطب بأسيوط والوادي الجديد.

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 قافلة طبية

وفي سياق متصل شهدت قرية "الشيخ والي" بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات قافلة طبية مجانية بمقر الوحدة الصحية للقرية.


قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إن القافلة قدمت خدماتها بقرية "الشيخ والي" والقرى التابعة لها والقريبة منها بمقر الوحدة الصحية للقرية، وضمت 5 تخصصات طبية "جلدية – أسنان – أطفال – باطنية – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 72 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.


وأضاف عبد الغني، أن القافلة تأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

 

تنظم كلية الطب جامعة الوادي الجديد جامعة أسيوط القافلة الطبية المبادرة الرئاسية حياة كريمه رئيس الجمهورية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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