كيف تفاعل المصريون مع هاشتاج «الطلاب العائدون من أوكرانيا»؟

منذ اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا، كان مصير الطلبة المصريين هناك هو الشغل الشاغل الأول لمصر دولة وشعبًا، إذ تعالت النداءات من ذويهم ومن غيرهم المطالِبة برجوع هؤلاء الطلبة إلى أرض الوطن، وكانت استجابة الدولة الفورية هي خير دليل أنها ستُظل الراعي الأول لأبنائها داخلها وخارجها.

إذ عاد كثير من الطلبة المصريين إلى الأراضي المصرية على متن طائرات بلدهم، ليستقبلهم ذويهم بدموع الفرح والزغاريد، وتتسيهم احضان الفرح تلك لحظات الرعب التي عاشوها خوفًا على أبنائهم في بلاد قد تخرج منها شرارات حربًا عالمية ثالثة.



ونتيجة لهذا انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسم جديد عن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، ليحل محل كان قد انتشر مع بداية الحرب وهو الذي كان يطالب فيه النشطاء بعودة الطلاب من هناك، والذي كان عودة_الطلاب_المصريين _من_أوكرانيا #.

في هذه السطور قمنا من خلال استخدام عدة أدوات لتحليل البيانات بالكشف عن مدى تفاعل المصريين مع الوسم الجديد الطلاب_المصريين _العائدين _من_أوكرانيا # بعد عودة الكثير منهم بالفعل.

البداية كانت باستخدام أداة تحليل البيانات «track my hashtag» وحسب الأداة كانت نتيجة التحليل، أنه تم نشر 100 تغريدة وشاركها 86 مغردًا، 28997864 ألف مغرد هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع الهاشتاج.

بدأ التفاعل يوم 28 فبرلير بواقع تغريدة واحدة، ووصل ذروته يوم 2 مارس بواقع 12 تغريدة، ليصل إلى عدد 2 تغريدة يوم 3 مارس.

كذلك وصلت نسبة التغريدات التي حللتها الأداه 46%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 12%، أما إعادة التغريد وصلت إلى 42%.

واحتلت اللغة العربية النسبة كاملة في تداول الهاشتاج، أي بنسبة مئة بالمئة تم التداول بها.



وباستخدام أداة «Tweet blinder» جاءت إجمالي عدد التغريدات 205 تغريدة، وصُنفت 98 تغريدة منهم كإعادة تغريد لتمثل النسبة الأكبر بمعدل 47.8.٪، وتلاها التغريدات بالصور واللينكات التي جاء عددها 67 تغريدة، بنسبة 32.68٪، ثم جاءت تغريدات الرد والتي وصل عددها إلى 28 تغريدة بنسبة 13.66٪، وتلاها بالمركز الأخير التغريدات النصية بواقع 15 تغريدة وبنسبة 7.32٪ من إجمالي عدد التغريدات.



جدير بالذكر أنه قد صرحت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنه يصل عدد الجالية المصرية في أوكرانيا إلى 6 آلاف مواطن، موزعين على 21 مدينة أوكرانية وعدد الطلاب أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة.



كما أوضحت أنه قد أقلعت من مطار بوخارست طائرة شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم SM 3832 من طراز إيرباص A320 وعلى متنها ١٨١ راكباً "١٧٥ من الطلاب المصريين و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى في طريقها للعودة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.