بسمة وشيرين يقدمان مشهدا من «عرق البلح».. ولجنة التحكيم: تعبيراتكم مميزة

قدمت شيرين طيرة، وبسمة حسين، مشهدا مميزا من مسرحية “عرق البلح” لرضوان الكاشف على مسرح الدوم ضمن مرحلة المفتاح الذهبي للبرنامج والمؤهلة للمرحلة النهائية من البرنامج الذي يعرض حاليا على قناة أون.

وعلقت النجمة ليلى علوي على المشهد، إن شيرين كانت مميزة وبسمة ايضا وأن بسمة في الجزء الأخير فقط انخفضت في مستوى الصوت لكن تعبيراتهم كانت مميزة للغاية، بينما قال المخرج تامر محسن، إنه أحب صوت شيرين وصوتها والتحولات طول المشهد وأنها تعبر بعينها جيدا، ولكن الأداء مميز، وعلق المايسترو نادر عباسي على أداء الثنائي شيرين وبسمة قال إنه هناك الكثير من الفروق بين السينما والمسرح والتمثيل وأن بسمة وشيرين وقفتهم على المسرح مميزة وتمنى لهم التوفيق.

وشهدت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وأشاد الجمهور وتفاعل مع العرض الغنائي للمتسابقين بالأغنية المميزة كما أشادت لجنة التحكيم بهم وبالتجانس الكبير الذي قدمه المتسابقين في الأغنية الافتتاحية للحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم والمقرر أن يصعد منها متسابقين من فئة التمثيل ومتسابقين من مرحلة التمثيل ومتسابق من مرحلة التقديم التليفزيوني.

وكانت لجنة تحكيم "الدوم"، أعلنت خلال الحلقة الأولى من مرحلة المفتاح الذهبي عن اختيار يارا مجدي في فئة التقديم التليفزيوني، لتتأهل للتصفيات النهائية من المسابقة، وفي فئة الغناء، اختارت اللجنة، كلا من أميرة الشاذلي وأسماء الجمل، أما فئة التمثيل، فتأهل المتسابق عبدالرحمن عيسى، وهند حسام ويشهد البرنامج اهتمام كبير من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا بشكل مميز.