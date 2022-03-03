الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: أمريكا ستواصل فرض عقوبات قاسية على بوتين والدائرة المحيطة به

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إنه "سنعمل على تخفيف أثر معاقبة روسيا على الأمريكيين قدر الإمكان، منوهًا إلى أن مجلس النواب مرر مسودة قانون بشأن دعم الاقتصاد الأمريكي".

وتابع بايدن، أنه تم أصدار قرارات بمنع السفر ستطال 50 شخصا من رجال الأعمال الروسيين، منوهًا إلى أن "قائمة عقوبات جديدة تتضمن قرارات بمنع السفر على مسئولين روس".

أضاف الرئيس الأمريكي أنه "نريد زيادة الضغوط على روسيا بالحد الأقصى"، مضيفًا أنه "نريد ترك أكبر أثر ممكن في التاريخ على بوتين والحلقة المحيطة به".

أوضح أن "روسيا تقصف في أوكرانيا بشكل عشوائي، لافتا إلى أن أمريكا ستواصل فرض عقوبات قاسية على بوتين والدائرة المحيطة به".

من جتهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن هناك مرتزقة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية ويتصرفون بأساليب عصابات الإرهابيين.

وتابع بوتين، في كلمته بمجلس الأمن الروسي، أن القوميين في أوكرانيا احتجزوا آلاف الطلاب كرهائن، وذلك بحسب ما نقلته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

‏وأوضح بوتين، إن الروس والأوكران "شعب واحد"، مضيفًا: أنه "سندمر النزعة المناهضة لروسيا التي أوجدها الغرب".

وقال الرئيس الروسي: إنه “نتصدى لتهديدات بينها تلك النابعة من أسلحة نووية”، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تجري حسب الخطة الموضوعة".

ولفت فلاديمير بوتين، إلى أنه ندافع عن وطننا ونعمل للقضاء على النازيين الجدد، لافتًا إلى أنه "وفرنا ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال".

واستطرد الرئيس الروسي، أ، "النازيون الجدد في أوكرانيا لا يسمحون للأجانب بمغادرة مناطق قتالية، مضيفًا أن"مرتزقة في أوكرانيا أخذوا أجانب وطلبة كرهائن، ويستخدمون المدنيين في أوكرانيا دروعا بشرية".

واختتم قائلاً: "قواتنا اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة".

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