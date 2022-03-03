الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بودولياك: انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية

مستشار الرئيس الأوكراني
مستشار الرئيس الأوكراني

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك، الخميس، انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وقال بودولياك، في تغريدة دونها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"بدأ الحوار مع الممثلين الروس، والنقاط الرئيسية على أجندة العمل تشمل: وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإقامة هدنة بين الجانبين، وممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من القرى والمدن المدمرة التي تُقصف باستمرار".

وعُقدت الجولة الأولى من المحادثات يوم 28 فبراير في منطقة جوميل في بيلاروسيا. ووفقًا لرئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، فإن الجانبين "استعرضا جميع نقاط جدول الأعمال بالتفصيل، ووجدا بعض النقاط التي يمكن توقع مواقف مشتركة فيها"، واتفقا على مواصلة عملية المفاوضات.

في السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي الخميس، إن روسيا أطلقت 480 صاروخًا، حتى الآن، على أوكرانيا، لافتًا إلى أنه "لا يمكن تأكيد استخدام روسيا لأسلحة حرارية في أوكرانيا".

أضاف المسؤول الأمريكي، في تصريحات نقلتها قناة العربية في نبأ عاجل، أن مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكن القوات الروسية ستعزل المدينة"، لافتا إلى أن القوات الروسية على مشارف خاركيف".

ونوه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدخل 90% من القوات التي حشدها للحرب إلى أوكرانيا".

في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحرب في أوكرانيا زعزعت الديمقراطية في أوروبا، مشيرة إلى أن أوروبا دخلت في حقبة جديدة بعد الحرب في أوكرانيا".

وتابع «ماكرون» أن فرنسا ستتحمل مسؤوليتها تجاه الأطفال النازحين من أوكرانيا، منوها بأن فرنسا سوف تتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين"، مضيفا: "تواصلت مع الرئيس بوتين لإقناعه بضرورة إنهاء الصراع، مشيرا إلى أنه "لسنا في حرب ضد روسيا".

ونوه الرئيس الفرنسي إلى أن الأيام المقبلة ستكون أشد قسوة على أوكرانيا، مضيفا أن "روسيا هي الجانب المعتدي في أزمة أوكرانيا".

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