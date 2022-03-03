وكيل رياضة الدقهلية يشهد قرعة دورى مراكز الشباب

شهد اليوم الخميس، علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية إجراء قرعة دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الشباب والرياضة والذى سوف تنطلق منافسات التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة 2021/2022، خلال السادس من مارس المقبل، مع تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات .

بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب و سلوى حمزة مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بادارة الشباب ، والكابتن أحمد بلال الحكم الدولى السابق ، وطارق دهب معاون السيد وكيل الوزارة للشباب والسادة الأخصائيين بالإدارة العامة للشباب والسادة مندوبي الفرق المشاركة بالدورى بالادارات الفرعية .

هذا ويشارك فى الدورى عدد 24 فريق موزعين جغرافيا تبعا لــ 19إدارةفرعية

وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات ، كل مجموعة مكونة من 6 فرق ، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية ، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين .

ويأتى تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وتسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدورى من خلال متابعة منافسات الدورى ، وأيضا برعاية ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدورى مراكز الشباب ولمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية .

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة اوجه الدعم وصرف المساعدات لاسر المتوفين والمصابين في حادث سيارة نصف نقل بين قريتي منية سندوب ونقيطة علي طريق أجا/ المنصورة مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 17 مواطنا وتم علي الفور نقلهم لمستشفي الطوارئ بالمنصورة من خلال 9 سيارات إسعاف إنتقلت لموقع الحادث علي الفور ليتلقي المصابين العلاج والاسعافات الطبية اللازمة وليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن المتوفين من خلال تسليمهم لذويهم.