الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شاهد| مصطفى شعبان ومحمد جمعة داخل كواليس «دايما عامر»

مسلسل ديما عامر
مسلسل ديما عامر

يواصل الفنان مصطفى شعبان، تصوير مسلسل “دايما عامر” على قدم وساق، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2022 المقبل، ويعرض على شاشة قناة الحياة.

وحرص “شعبان” أن يشارك كواليس العمل مع الجمهور، وقام بنشر مقطع فيديو له برفقة الفنان محمد جمعة وهم يغنون أغنية “عيون” للكينج محمد منير، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق قائلًا: “عيون مرة تباعد، خطاوي مرة تعاند، من كواليس مسلسل دايما عامر قريبًا ان شاء الله”.

 

مسلسل “دايما عامر” في سباق مسلسلات رمضان 2022 تدور قصته في قالب درامي حول تسليط الضوء على قضية ضرورية تشغل بال الرأى العام وكافة البيوت المصرية، وهي الأزمة الخاصة بالتعليم في مصر، لاسيما المشاكل التي ظهرت على السطح في الفترة الاخيرة في المدارس.

ويجسد مصطفى شعبان دور أستاذ عامر مشرف اجتماعي، أما لبلبة تجسد دور ميس زهرة وهي مديرة المدرسة والفنان صلاح عبدالله أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، وعمرو عبدالجليل مستر أبوالوفا صاحب المدرسة.

ومن أعضاء هيئة التدريس الفنان محمد ثروت يقدم دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، وميرنا نورالدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" ومحمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية".

ويناقش مصطفى شعبان في المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدي الهوارى بعدما حققا نجاحا معا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و«مزاج الخير» عام 2013.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نورالدين، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

قناة الحياة محمد جمعه مصطفى شعبان تصوير مسلسل الفنان محمد جمعة موسم رمضان 2022 الفنان مصطفى شعبان صفحته الرسمية شاشة قناة الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة خلال مارس الجارى

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

8 قرارات هامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

حسين دعسة

بكائية البنك الدولى وصندوق النقد.. ردًا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس