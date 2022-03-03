الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

8 قرارات هامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال.

وناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري والريف المصري.

وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات هامة نرصدها في السطور التالية.. 

1- الموافقة على قرض صندوق التعاون للتنمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022 .

2- اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، ممثلة فى هيئة النقل العام بالقاهرة، تجديد التعاقد مع شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس" لتأجير محطة الغاز الطبيعى بجراج الأمل، منطقة القطامية، على مساحة 445م2.

3- اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 وذلك حتى 30 سبتمبر 2022، حتى تتمكن اللجنة المختصة من الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات تلك الوحدات والتى تم حصرها، وذلك فى إطار جهود تعزيز حوكمة جميع الجهات الموجودة بالدولة.

4- اعتماد التسويات  

اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 31 تسوية.

5- استعراض القوائم المالية

واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 سبتمبر الماضي، عن ربع السنة المالية (الأول) للعام المالي 2021/2022.

6- تخصيص مساحة لصالح الأقصر 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة قدرها 40.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك لصالح المحافظة ؛ لاستخدامها في بعض المشروعات العمرانية.

7- تعديل بعض مساحات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض مساحات المناطق الواردة بالمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015، الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون على النحو الوارد بالقرار.

8- تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25909.65 م2 الكائنة جنوب غرب الخلية (د)، بالمنطقة الصناعية بالخارجة، بمنطقة طريق “الخارجة - الداخلة” بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ وذلك لإقامة محطة محولات كهرباء جديدة عليها.

سكك حديد مصر جديدة مصر تعاون الغاز

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وائل لطفي

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