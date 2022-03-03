نيفين جامع: 225 مليون جنيه لتمويل مشروعات الأثاث في دمياط ورفع كفاءتها

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن معرض "صنع في دمياط" للأثاث، والذي تم افتتاحه اليوم، يأتي في إطار التعاون الوثيق مع محافظة دمياط، لدعم أصحاب مصانع وورش الأثاث في المحافظة، وذلك تشجيعًا لهذه الصناعة الوطنية ودعم الأيدي العاملة الماهرة بقطاع الأثاث ماليًا وفنيًا، باعتباره تكتلًا إنتاجيا وحرفيا لديه فرص مميزة في مجال التصدير، فضلًا عن أن تنظيم المعرض بشكل دوري في القاهرة يتيح المزيد من الفرص التسويقية المميزة لسكان ورواد القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، ويلبي احتياجات الجمهور بأسعار تنافسية.

وكشفت "جامع" على هامش افتتاحها لمعرض "صنع في دمياط" أن جهاز تنمية المشروعات قدم دعمًا تمويليًا لنحو 5 آلاف مشروع صغير تعمل في مجال تصنيع وتجارة الأثاث والموبيليا والمنتجات الخشبية في نطاق محافظة دمياط، خلال الفترة من 01/07/2014 حتى 31/12/2021 (7 سنوات)، بإجمالي تمويل حوالي 220 مليون جنيه، ساهمت في تعزيز إنتاجية القطاع وحسنت من أحوال العاملين بتجمع الأثاث، ووفرت 15.702 فرصة عمل جديدة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الجهاز يحرص على التنسيق مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة ومنها الصناعات الحرفية والتكتلات الإنتاجية في المحافظات، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم كافة إلى أصحاب المشروعات، سواء خدمات مالية أو غير مالية، ومن بين تلك الخدمات التسويق وإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة للمشاركة في المعارض المركزية، بما ينعكس على تعزيز إنتاجية تلك المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لمنتجات تلك المشروعات.

أضافت جامع أنه من المقرر مشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط في معرض "صُنع في دمياط" المميزة بجودة منتجاتها وأخشابها وأسعارها التنافسية، معظمهم استفادوا بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى تلك الخدمات تنوعت ما بين خدمات مالية وغير مالية، وكانت بمثابة قوة دفع لأصحاب تلك المشروعات وصولًا بمنتجاتهم إلى مرحلة التسويق والمشاركة في المعارض.

وأوضحت جامع، أن جهاز تنمية المشروعات بدأ خطته في النهوض بقطاع الأثاث في دمياط، برفع الوعي للعاملين في تجمعات الأثاث وتعريفهم بالخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من الجهات المختلفة بالدولة، وذلك من خلال إعداد وتنظيم ورش عمل وندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهات المختلفة بالدولة، فضلًا عن توعية المنتمين لقطاع الأثاث وأصحاب الصلة بأفضل الممارسات الدولية في تنمية الصناعات الحرفية عالميا، فيما تم عقد دروات تدريبية للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة على أفضل الممارسات الدولية على تنمية التجمعات الانتاجية وذلك على ايدي خبراء من دولة الهند، حيث تم خلال التدريبات التنويه على التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأثاث.

وأكدت جامع أن الجهاز ركز أيضًا على رفع القدرات التنافسية للمصنعين والجمعيات الإنتاجية، بتوعيتهم بإجراءات التصدير والمشاركة الفعالة في المعارض واليات العرض وأساليب الترويج والتسويق الحديثة والتطبيقات الحديثة المستخدمة في التسويق والترويج للمنتجات، كالتصوير الاحترافي للمنتجات وتصميم المواقع الإليكترونية، بجانب تدريبهم على الإجراءات المالية والإدارية.

وأضافت نيفين جامع أنه تم إجراء تدريب فني متخصص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتجمع صناعة الاثاث بدمياط، عقد بمقر مركز تكنولوجيا الاثاث بالمدينة وعلى أيدي خبراء عالميين من خلال 5 دورات تدريبية، تم خلالها التدريب على استخدام أنواع حديثة من مدخلات الإنتاج من الأخشاب المصنعة وبدائل الأخشاب الطبيعية، والتدريب على استخدام وصيانة الآلات والمعدات والتدريب على الدهانات الحديثة الصديقة للبيئية وتقنيات التشطيب والتنجيد والتصميمات العالمية باستخدام النظم المتطورة، كما تضمن البرنامج نقل خبرات المدربين الدوليين القائمين على تنفيذ البرنامج الي مدربين وخبراء مصريين (TOT) لتكرار الدورات التدريبية بشكل مستمر.