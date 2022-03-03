الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لربة منزل ساعدت تاجر على هتك عرض حفيدتها المعاقة في حلوان

هتك عرض
هتك عرض

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ربة منزل وتاجر بالسجن المؤبد، لادانتهما بالإعتداء على طفلة من ذوي الهمم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يمانى وإبراهيم فهمى الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول منير سمير، 42 سنة، تاجر بمواقعة المجنى عليها الطفلة «ص» والتي لم يبلغ عمرها 18 سنة ميلادية كاملة والغير مميزة لإعاقتها الذهنية بغير رضاها بأن استدرجها إلى عقار مسكن المتهمة الثانية واعتدى عليها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة الثانية فايزة أحمد، 62 سنة، ربة منزل بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى مواقعة المجنى عليها الطفلة مستغلين إعاقتها الذهنية بأن اتفقت مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة وساعدته على استدراجها إلى أعلى عقار مسكنها وتغافلت عن الذود عنها فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة حال كونها من المتولين تربيتها وملاحظتها ومن له سلطة عليها كونها «جدتها».

وأكدت شهادة سكينة، 63 سنة، ربة منزل بأن حفيدتها لا بنها المجنى عليها الطفلة شعرت بآلام فى البطن فعرضتها على أحد الأطباء المختصين وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى عليها حملها بطفل وبمواجهتها أقرت بأن جدتها لأمها أجبرتها على ذلك باستدراج المتهم لها أعلى مسكن المتهمة الثانية واعتدى عليها.   

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المؤبد طفلة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

أين وصلت مصر في خطة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟

محمد بن سلمان عن مقتل «خاشقجى»: «لقد آلمتنى كثيرًا هذه الحادثة»

أوكرانيات يعلقن على تدشين غرف للزواج منهن: «شبابنا واقف أمام الرصاص»

بن سلمان: الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس السعودية و«الإخوان» وسيلة فى خلق التطرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بموقف واضح من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس