المؤبد لربة منزل ساعدت تاجر على هتك عرض حفيدتها المعاقة في حلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ربة منزل وتاجر بالسجن المؤبد، لادانتهما بالإعتداء على طفلة من ذوي الهمم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يمانى وإبراهيم فهمى الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول منير سمير، 42 سنة، تاجر بمواقعة المجنى عليها الطفلة «ص» والتي لم يبلغ عمرها 18 سنة ميلادية كاملة والغير مميزة لإعاقتها الذهنية بغير رضاها بأن استدرجها إلى عقار مسكن المتهمة الثانية واعتدى عليها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة الثانية فايزة أحمد، 62 سنة، ربة منزل بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى مواقعة المجنى عليها الطفلة مستغلين إعاقتها الذهنية بأن اتفقت مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة وساعدته على استدراجها إلى أعلى عقار مسكنها وتغافلت عن الذود عنها فوقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة حال كونها من المتولين تربيتها وملاحظتها ومن له سلطة عليها كونها «جدتها».

وأكدت شهادة سكينة، 63 سنة، ربة منزل بأن حفيدتها لا بنها المجنى عليها الطفلة شعرت بآلام فى البطن فعرضتها على أحد الأطباء المختصين وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى عليها حملها بطفل وبمواجهتها أقرت بأن جدتها لأمها أجبرتها على ذلك باستدراج المتهم لها أعلى مسكن المتهمة الثانية واعتدى عليها.