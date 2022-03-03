الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الدفاع النمساوية تجدد المطالبة بتعزيز ميزانية الدفاع الوطنى

وزيرة الدفاع النمساوية
وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر

جددت وزيرة الدفاع النمساوية، كلوديا تانر، المطالبة بتعزيز ميزانية الدفاع الوطني في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتنامي المخاطر الأمنية في شرق أوروبا.
وقالت تانر، في تصريحات اليوم الخميس، إن هناك حاجة كبيرة لتعزيز الاستثمارات في القوات المسلحة النمساوية وضخ المزيد من الأموال الإضافية لضرورة الظروف الراهنة.
من جانبه، قال المتحدث العسكري النمساوي، فريدريك أوفيناور، إن الجيش لديه أعلى ميزانية دفاعية في عدة عقود، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بقيمة 2.7 مليار يورو للعام الجاري، مشيرًا إلى وجود مطالبات برفع الميزانية إلى 3.3 مليار يورو بسبب الأزمة الراهنة.
وأشار المتحدث إلى أن الميزانية الدفاعية تمثل واحدًا في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنويًا، لافتًا إلى أن زيادتها إلى 2% سيكون ضروريًا.
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا تكشف مدى السرعة التي يمكن أن تتحول بها الصراعات إلى المواجهات العسكرية في دول الجوار.

فيينا الدفاع النمساوية أوكرانيا

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