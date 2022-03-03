انطلاق فعاليات المنتدى العالمي لثقافة السلام العادل في مالطا بمشاركة الكويت

انطلقت في مالطا اليوم أعمال المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل تحت عنوان «القيادة من أجل السلام العادل» بتنظيم من مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية، ومشاركة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

ويتضمن برنامج المنتدى الذي يعقد في العاصمة فاليتا، جلسة حول دور قادة العالم مع التركيز بشكل خاص على كيفية إعلان إطلاق منصة عالمية لقيادة السلام العادل، تشكل آلية سريعة لمنع النزاعات والتوفيق والوساطة في حالات الطوارئ.

ووصل «الغانم» إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس الأربعاء للمشاركة في المنتدى، كما يشارك في المنتدى الذي تنظمه مؤسسة البابطين الثقافية عدد كبير من الوجوه السياسية والثقافية في العالم؛ من بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات وبرلمانات.

يذكر أن المنتدى يستمر يومين برعاية وحضور رئيس مالطا الدكتور جورج فيلا؛ ويضم ثلاث جلسات تهدف إلى إعداد قيادة فعالة لبناء منصة عالمية للسلام العادل متعددة المستويات والوظائف.