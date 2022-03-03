نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لـ«وحدة الكلى»

افتتح الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات المؤتمر الثالث لوحدة الكلى (الغسيل الكلوي وزراعة الكلى) بحضور الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور يحيى زكريا عميد كلية الطب الأسبق ومدير برنامج زرع الأعضاء، والدكتور خالد صفوت أستاذ الجراحة ونقيب أطباء الشرقية.

كما حضر اللقاء الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب، والدكتور عزت مصطفى رئيس المؤتمر ورئيس قسم الباطنة، ورؤساء شرف المؤتمر الدكتور محمد الزناتي والأستاذ الدكتور عصام لطفي وعدد من أعضاء هيئة التدريس بوحدة الكلى بجامعة الزقازيق والجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وفى كلمته، أشار الدكتور عاطف حسين بأداء الوحدة والخدمات المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي وأهمها زراعة الكلى، حيث تم تفعيل برنامج زراعة الكلى بعد توقف دام خمسة عشر عاما، حتى تم إجراء ٤ حالات زرع كلى مثمنا الدعم الأساسى من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة في دفع عجلة برنامج زراعة الأعضاء منذ سبتمبر ٢٠٢٠ حتى وصل عدد الحالات إلى عشر حالات للكبد والكلى.

كما صرح الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب أنه جارى الآن تجديد رخصة زراعة الأعضاء بالمستشفيات مثمناً جهود فرق العمل المشاركة في برنامج زراعة الأعضاء.

وكان الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، قد افتتح عناية زرع الكلى الجديدة بمستشفى الجراحة، والتي استقبلت الحالة الثالثة لزرع الكلى، والحالة التاسعة لزراعة الأعضاء بشكل عام، واطمأن على الحالة الصحية للمريضة ووالدتها المتبرعة.

كما تفقد الدكتور عثمان شعلان، عناية زرع الكبد بالمستشفى، واطمئن على صحة الحالتين الخامسة والسادسة، وكذلك المتبرعين.

أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين الأقسام المختلفة لتكوين فريق لزراعة الأعضاء، مشيرا إلى الدور الفعال لفريق زراعة الأعضاء بجامعة المنصورة والذي نتج عن بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة في برنامج زراعة الأعضاء والذي أبرم في سبتمبر 2020، كما وجه الشكر الخاص للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات على أدائهم المتميز في برنامج زراعة الأعضاء.