الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «محلية النواب»: فتح ملف التنمية الصناعية بالمحافظات قريبا

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح في القريب العاجل ملف التنمية الصناعية بالمحافظات المختلفة وأثر ذلك على التنمية وخلق فرص عمل للشباب وزيادة معدلات الناتج القومي.

وأضاف السجيني، أن من ثمار الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لبعض محافظات الصعيد ممثلة في كل من محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط هو مشاهدة المجمعات الصناعية بتلك المحافظات والوقوف علي  كل المشاكل والمعوقات بتلك المجمعات والتي أنفقت الدولة عليها الملايين، مشيرا إلى أن تفقد وفد اللجنة برفقة محافظي المحافظات للمجمعات  الصناعية التابع بعضها لولاية  جهاز التنمية الصناعة  أو ولاية المحافظات كشف لنا العديد من الملاحظات والأمور  المختلفة وأكد لنا أن هناك تجارب ناجحة مثل تجربة  بورسعيد وان هناك تجارب أخري لابد من العمل علي دعمها والوصول فيها لقرارات المعوقات مثل أسيوط والمنيا ومن أجل ذلك سنعمل علي فتح هذا الملف وسنوجه الدعوة لجهاز تنمية المشروعات والمحافظات وجهاز التنمية الصناعة للوصول الي قرارات وحلول لدعم تلك المجمعات خاصة في ظل الشكوى من ارتفاع أسعار بعض الوحدات الصناعية.

وكان وفد لجنة الإدارة المحلية قد تفقد المجمعات الصناعية في كل من محافظات المنيا وأسيوط وتعرف علي أرض الواقع علي تلك المناطق واستمع إلى شكاوى بعض ممثلي تلك المحافظات بشأن ارتفاع أسعار بعض الوحدات الصناعية والمشاكل الاخري بتلك المجمعات، ووجه المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة أمانة اللجنة بوضع هذا الملف على جدول أعمالها خلال المرحلة القادمة ودعوة كل من له صلة بها.

المهندس أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب التنمية الصناعية فرص عمل للشباب معدلات الناتج القومي

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التنمية بأثر رجعى

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