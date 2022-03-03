الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معاقبة موجهة بتعليم بني سويف صورت فيديو مع تلاميذ ونشرته على «فيس بوك»

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت النيابة الإدارية ببني سويف «موجهة» بمديرية التربية والتعليم «بالإنذار» لاستخدامها وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وتصوير نفسها داخل المدرسة مع التلاميذ والفصول الدراسية دون الحصول على إذن كتابي من مدير عام الإدارة أو وكيل وزارة التعليم ببني سويف.

وكانت إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم أرسلت أوراق التحقيق مع موجه شاملة لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك لقيامها بنشر تواجدها بمدرسة ببنى سويف وتصويرها فيديو للتلاميذ والفصول على صفحات التواصل الاجتماعي ودون الحصول على إذن من مدير عام الإدارة ووكيل الوزارة، وبالمخالفة للكتاب الدولي رقم 32 تاريخ 12 أكتوبر 2021 علما بأن مصرفه المالي مديرية التربية والتعليم.

وكانت مديرية التربية والتعليم وزعت منشورا على جميع الإدارات والمدارس والتوجيهات التعليمية، أعلنت فيه أن الوزارة تحرص على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي ولتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسي 2021/2022، لذا فقد تقرر الآتي وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم، ويتم الإعلان عنها بالمدرسة ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة ومنع التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز) إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها وكذا منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولي الأمر، كما يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.

ويتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.

واستمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات) لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة والسماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.

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وائل لطفي

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