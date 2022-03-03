«قوى عاملة الإسماعيلية» توفر فرص عمل لـ1402 شاب

كشف أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، تفاصيل تعيين 1402 شاباً ، منهم 9 ”قادرون باختلاف”.

وقال "جابر"، إن مديرية القومي العاملة عينت الـ1402 شاب من بينهم 9 شباب”قادرون باختلاف” من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من 2764 شابًا مسجل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1402 شاباً ، منهم 9 شباب”قادرون باختلاف” من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة ” كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2764 شاباً، مشيراً أن مديرية القوى العاملة ستعمل على توفير فرص عمل مناسبة لباقي الشباب.

وأوضح أن خلال يناير الماضي، قامت المديرية باستخراج 497 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 806 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 11 شكوى عمالية، تم تحويل 4 شكاوى منها للقضاء ، وتبقي 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً .

وأشار جابر أن المديرية بصرف 75 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 30 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4600 عامل .وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 318 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 69 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة ، وبحث 4 شكاوى وتم حفظها بالكامل .