الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد جامعة الوادي الجديد يزور المشروعات القومية بشرق العوينات

صورة من مزارع شرق
صورة من مزارع شرق العوينات

زار وفد من جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، المشروعات القومية بمنطقة شرق العوينات، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة والدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. 

جاء ذلك ضمن خطة الجامعة لإعداد برامج لزيارة المشروعات القومية التي تقوم بها جامعات الصعيد تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام جامعة الوادي الجديد بزيادة وعي المنتسبين إليها بما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وأهميتها في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.

وشمل الوفد 43 فردًا من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وعدد من طلبة وطالبات الكليات المختلفة بالجامعة، وبإشراف عام من الدكتور أيمن يوسف كسَّاب، عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال حسن كامل، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وكان في استقبالهم محمد أحمد محمود، رئيس الوحدة المحلية لشرق العوينات.

وتضمنت الجولة زيارة عدد من مزارع شركة حليمة والتعرف على طريقة تخزين الإنتاج من محصول البطاطس ومواعيد تصديرها، ومزارع شركة صحاري مصر والتي تحتوي على مساحات كبيرة من القمح والشعير وأيضًا زيارة مزارع قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة والتي تنتج البطاطس ونخيل البارحي والنباتات الطبية والعطرية والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلي زيارة صوامع تخزين القمح التابعة لوزارة التموين.

جامعة الوادي الجديد المشروعات القومية منطقة شرق العوينات وزارة التعليم العالي رئيس الجمهورية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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