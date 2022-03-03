الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم السادس بقضية بسنت خالد لـ10 مارس

بسنت خالد
بسنت خالد

قررت محكمة الطفل بمجمع محاكم مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، تأجيل محاكمة المتهم السادس فى قضية «وفاة بسنت خالد» ابنة قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات ضحية الابتزاز الإلكتروني لجلسة 10 مارس للاطلاع وحضور والد المجني عليها.

ونظرت محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم السادس في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى "م. ع. س" 16 عامًا طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري.

وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات محاكمة المتهم السادس، في 24 من فبراير الماضي للاطلاع مع رفض إخلاء سبيل المتهم، وتم توجيه له عدة تهم في قرار الإحالة من قبل جهات التحقيق تمثلت في هتك عرض الفتاة بسنت بغير قوة والتهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهم اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق نقل صور فوتوغرافية لها ومقاطع فيديو بغير رضاها، وقام بنشر واستعمال الصور دون رضاها واعتدي على قيم ومبادئ الحياة الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

كما تعمد المتهم مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمالها، وبذلك يكون ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها القانون ونصوصه الموضحة بقرار الإحالة، لذا تقررت إحالته إلى جلسة القضية بمحكمة الطفل بطنطا التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية وإعلان ولي أمر المتهم بقرار الإحالة.

محكمة الطفل محاكم مدينة طنطا الغربية قتل بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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