الخميس 03 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مؤتمر الإقليم الأدبي يناقش «الأنا والآخر والهوية والحوار» بقصر طهطا بسوهاج

المؤتمر الأدبى لإقليم
المؤتمر الأدبى لإقليم وسط الصعيد الثقافى

يواصل المؤتمر الأدبى لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، بمحافظة سوهاج، وذلك خلال الفترة من ٢ إلى ٤ مارس ٢٠٢٢ بعنوان "الانفتاح الثقافى وأثره فى الهوية" برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وفى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بترسيخ الهوية الفكرية والأدبية.

بدأت فعاليات المؤتمر بعقد الجلسة البحثية الأولى بقصر ثقافة طهطا بعنوان "الأنا والآخر والهوية والحوار" وأزمة قبول الآخر، أدارها الشاعر علاء عبدالسميع وتحدث د. عماد حسيب عن المحدثات التى أثرت فى الإنتاج الإبداعى وتشكيلاته، وتطرق إلى أزمة قبول الأخر وكيفية محاربة التعصب.

وأكد حسيب على أنه لابد أن يكون لنا مانفخر به نحن العرب، ونشعر بقيمتنا ولأننا نمتلك إرثا ثقافيا وتراثيا وحضاريا وديانة لابد أن نفهم صحيحها ونطبقه، ولابد لنا من الأنتماء للغتنا وعروبتنا فى طرح الموضوعات والدفاع عن القضايا العربية والقومية، والمثاقفة مع الأخر.

وتحدث الباحث والروائى فراج فتح الله عن "أزمة الهوية الثقافية وأوهام الأنا والأخر " حيث قدم رؤية جوهرية لتعريف مفهوم الهوية وهى لكل شيء فى الكون هوية دالة على وجوده ومميزة له عن باقى الموجودات، فهى الكيفية التى يعرف الناس بها أنفسهم، ويصفون بها تأسيسا على العرق والمواطنة والإنتماء إلى أرض واحدة وتاريخ مشترك، وتطرق إلى تعريف الأنا والأخر وإشكالية التعريف، وماهو مفهوم الأخر فى اللغة، وأيضا مفهوم الأخر فى الفكر الفلسفى الغربى، كما ناقشت د. حنان أبو القاسم مفهوم "الأنا ،الأخر الهوية والحوار مقاربة رؤيوية وتحدثت عن دور المجتمع فى تحقيق الهوية ، وأكدت على أن الهوية لصيقة بالإنسان من الميلاد حتى الممات فهى كيان ووجود، فلا بد من البحث عنها والحفاظ عن الخصوصيات ، ودفع الأنا للإبداع والحفاظ على التراث القديم، تلاها جلسة الشهادات الإبداعية التي قدمها الشاعر محمد فاروق كل شئ حدث بالمصادفة ناقشها الشاعر ماهر مهران، كما تحدث الشاعر جمال أبو سمره عن"الجدة وتشكيل الذات".

أعقبها أمسية شعرية أدارها الشاعر أحمد الليثي ونخبة من شعراء مبدعى طهطا والمراغه وجهينة وسوهاج، منهم الشاعر يسري حسان والشاعر جميل محمود عبد الرحمن، والشاعر والكاتب محمود شومان.

وفى ختام الجلسة افتتح مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ضياء مكاوى رئيس الأقليم معرضا للفنون التشكيليه لرواد قصر ثقافة طهطا، كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية تبلوهات غنائية راقصة من التراث بقيادة الفنان محمد الرز، بحضور مدير عام الأقليم، مدير عام فرع ثقافة سوهاج، ومدير إدارة المؤتمرات وأندية الأدب العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية ومديرى الأدارات بالإقليم.

المؤتمر الأدبى لإقليم وسط الصعيد الثقافى الانفتاح الثقافى وأثره فى الهوية الشاعر سعد عبد الرحمن أمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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