المؤبد لصاحب معرض سيارات بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة ب.م، صاحب معرض سيارات بالسجن المؤبد لإدانته بالاتجار في المخدرات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 20116 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بورود معلومات تفيد بقيام صاحب معرض سيارات بممارسة نشاطًا إجراميا إذ تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها.

أفادت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بقيام المتهم باعتزام ترويج شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأنه تواصل مع عملائه لتوزيع المخدرات، مستغلا مجال عمله في بيع وتأجير السيارات لإخفاء وتوزيع المخدرات على عملائه.

جرى تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتم استهداف المتهم وتم مداهمة المعرض وبتفتيشه، فعثر بحوزته على 175 طربة لمخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل مع عملائه أخفاها داخل حقيبة.

جرى ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرضه على جهات التحقيق المعنية وقررت احالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.