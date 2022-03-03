انطلاق مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ بإفريقيا والعالم العربي بالمغرب

تبدأ اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي والذي يستمر حتى الخامس من مارس.

وتشارك مصر في المؤتمر بوفد برلماني رفيع المستوي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ويضم الوفد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والنائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.

والتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، راشيد الطالبى العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، بمقر مجلس النواب المغربي اليوم، حيث رحب الطالبى بوفد مجلس الشيوخ المصرى، مشددا على أهمية التواصل بين المجلسين استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر و المغرب.

و طالب "العلمى" المستشار "عبد الرازق" بمساندة مصر للمغرب فى البرلمان الإفريقى، واستجاب له على الفور رئيس الشيوخ معرباً عن مساندة مصر للمغرب على كافة المستويات قائلا "إن وجود مصر هو وجود للمغرب ووجود المغرب وجود لنا".

فيما أكد "عبد الرازق" على أهمية الدور الذى تقوم به مصر لإعادة العلاقات على الطريق السوى والقويم لكى تقاوم كل ما يحاك لها فى ضوء ما تمتاز به العلاقة من خصوصية فى كافة المجالات بين البلدين، مؤكدا أن العلاقة وطيدة بين البلدين على مر التاريخ، مشيرا إلى المواقف التى ساندت فيها مصر المغرب والعكس فى العديد من المواقف التاريخية.

ومن جهته، أشار "عبد الرازق" إلى أن مصر فى عهد السيسى تخطو بخطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الإفريقية، مشددا على أنه هناك العديد من القضايا القومية والأساسية المشتركة بين مصر والمغرب، والتاريخ الحضارى والسياسى للبلدين ممتد ومشترك.