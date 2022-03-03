وزيرة التضامن: آليات جديدة لاستثمار أموال صندوق التأمينات الاجتماعية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق استثمار أموال التأمينات انضم إليه صندوقين أحدهم للمقاولات والأخر لاستثمار أموال التأمينات وأصبحا تحت مظلة واحدة، وتمت الموافقة على تشكيل مجلس إداراته ومن الممكن أن يعمل في أي مجال غير العقارات، موضحة أن أموال التأمينات كان تعتمد على الفوائد في بنك ناصر الاجتماعى او أي بنك آخر وتنتظر العائد، حاليا أصبح هناك آليات اخرى لاستثمار الأموال سواء فى العقارات أو غيرها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقاء عدد من الصحفيين، اليوم، أن أموال هذا الصندوق غير متاحة للقروض لأنه ليس بنكا، هو يعمل فى الاستثمار الأمن وجزء كبير من هذه الأموال الموجودة بالصندوق يتم شراء سندات من المالية ، لان جزء المخاطرة لابد وأن يكون محسوم.

- أموال التأمينات ستدخل مجال الاستثمار ومنها العقاري لأول مرة

من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، و ضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك و الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات و إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها و لأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى.



وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن قرار إنشاء صندوق الإستثمار إنطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس وأعضائه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع على كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة و يعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.