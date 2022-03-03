الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تنتهي من تأهيل وتبطين 12,8 كيلو متر من الترع المتعبة بالمحافظات

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في عشرين محافظة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة، إضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة حققت مردود بيئي واجتماعي واقتصادي ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها بالمحافظات، وذلك من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق.

- ترشيد المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية

يأتي ذلك فيما أنجزت الإدارات المركزية للموارد المائية والري، اليوم الخميس، تنفيذ تأهيل وتبطين أطوال بلغت 12,80 كيلو متر ضمن المرحلة الاولى للمشروع القومي، وبذلك يصبح إجمالي المنفذ حتى الآن 4501,93 كيلو متر على مستوى الإدارات المركزية للموارد المائية والري فى عشرين محافظة تنفذ بها الأعمال، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع في التوقيت المحدد.

الرئيس عبد الفتاح السيس وزارة الموارد المائية والري الاراضي الزراعي نقلة حضارية المشروع القومي استهلاك المياه تحسين البيئة المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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