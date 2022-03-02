مقتل طاقم مروحية رومانية خلال رحلة للبحث عن طائرة عسكرية مفقودة

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، مساء الأربعاء، عن مقتل طاقم البحث عن مقاتلة الميج 21 الرومانية، التي اختفت فوق البحر الأسود.

وأكدت الدفاع الرومانية، أن المروحية التي خرجت للبحث عن ميغ 21 المحلقة فوق البحر الأسود، تحطمت نهائيًا، وقتل الطاقم المكون من 5 أفراد، بحسب وسائل إعلام رومانية.

وكان آخر مكان تم رصده للمروحية التي خرجت للبحث على بعد 11 كم عن المطار التي خرجت منه، فيما أعلن الطيار قبل سقوط المروحية بقليل عن سوء الأحوال الجوية.

الجدير بالذكر أن الطائرة المقاتلة من نوع ميغ 21 الرومانية اختفت ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

ويثير اختفاء المقاتلة ومقتل فريق البحث، مخاوف من ردود أفعال حلف شمال الأطلسي الناتو، كون رومانيا دولة عضوًا في الحلف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا.



وبشأن الضغوط على روسيا، قال ماكرون، إن الأسرة الدولية أكدت اتحادها أمام العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث توقفت حملات الدعاية الروسية عن العمل في أوروبا، والروبل تراجع والاقتصاد الروسي يعاني بسبب العقوبات الدولية، ووصلت القوات الفرنسية إلى رومانيا لتعزيز جهود حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وكان قال مندوب دولة رومانيا بالأمم المتحدة، إن هجمة روسيا على أوكرانيا غير مبررة وتأهبها النووي يهدد الأمن الأوروبي وأمن العالم ونؤكد على استقلال وسلامة أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وأضاف مندوب دولة رومانيا في كلمته في الجلسة الطائرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلوك الروسي غير مسئول وينتهك القانون الدولي من خلال العدوان ضد أوكرانيا وندعو روسيا للحفاظ على حياة المدنيين الأوكرانيين، ويجب وقف استخدام القوة ضد أوكرانيا ويجب الانسحاب منها بلا شرط.

وأوضح مندوب دولة رومانيا، أننا مستعدون إلى تقييم المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وقمنا بفرض عقوبات علي البنوك الروسية.