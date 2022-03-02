محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية شبراملس

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية شبراملس مركز زفتى، خلال جولة مسائية اليوم الأربعاء، رافقه فيها الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري وغرف خلع المدارس لمركز شباب شبراملس بتكلفة ٦.٤ مليون جنيه، تلاه تفقد مجمع الخدمات الحكومية والذي سيوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية من خلال توفير مقر لـ (مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، وتموين، وبريد، ووحدة محلية، ومجلس محلي والتضامن الاجتماعي) بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، وبلغت نسب نهو الأعمال به ٨٤٪؜.

وتابع رحمي جولته بتفقد المجمع الزراعي البيطري، والذي شارف على الانتهاء، حيث بلغت نسب نهو الأعمال به ٩٧٪؜ بتكلفة مالية ٥.٤ مليون جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال الإنشاء الجديد لنقطة إسعاف شبراملس بتكلفة مالية ٢.٧ مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت ٨٥٪؜.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٦٥ مشروعا داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه.