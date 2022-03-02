مسلسلات رمضان 2022.. شريف دسوقي يبدأ تصوير مشاهده في «دايما عامر» (خاص)

يخوض الفنان شريف دسوقي، الماراثون الرمضاني لعام 2022، بشخصية جديدة عليه، ومختلفة عن باقي أعماله الفنية التي خاضها من قبل في مسلسل "دايما عامر"، وذلك في أول عمل له بعد بتر قدمه بسبب مشاكله الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وعلمت "الدستور" أن الفنان شريف دسوقي، بدأ تصوير مشاهده أول أمس الاثنين داخل إحدى المدارس، حيث يجسد شخصية "مدرس الأرشيف"، أي ضمن أفراد شئون الطلبة المتواجدة داخل كل مدرسة، ويجسد الشخصية باسم "بهجت".

مسلسل «دايما عامر»

مسلسل «دايما عامر» في سباق مسلسلات رمضان 2022 تدور قصته في قالب درامي حول تسليط الضوء على قضية ضرورية تشغل بال الرأى العام وكافة البيوت المصرية، وهي الأزمة الخاصة بالتعليم في مصر، لاسيما المشاكل التي ظهرت على السطح في الفترة الاخيرة في المدارس.

ويجسد مصطفى شعبان دور أستاذ عامر مشرف اجتماعي، أما لبلبة تجسد دور «ميس زهرة وهي مديرة المدرسة» والفنان صلاح عبدالله أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، وعمرو عبدالجليل مستر أبوالوفا صاحب المدرسة.

ومن أعضاء هيئة التدريس الفنان محمد ثروت يقدم دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، وميرنا نورالدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" ومحمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية".

ويناقش مصطفى شعبان في المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدي الهوارى بعدما حققا نجاحا معا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و«مزاج الخير» عام 2013.

مسلسل «دايما عامر» بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نورالدين، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهوارى.