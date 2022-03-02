الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بالتجمع الأول

جثة
جثة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، دفن جثة سيدة  عثر عليها متوفاة داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية .

وكان قد  انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة، وكشفت المناظرة الأولية ان الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، وتحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من الأهالى مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم بأحد الشوارع بدائرة القسم وعندما دخلوا الشقة للاطمئنان عليها وجدوا جثتها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وعثر على جثة غيثاء أ، 55 سنة، تحمل جنسية إحدى الدول العربية ترتدي كامل ملابسها وفي حالة تعفن ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ودلت المعاينة الأولية أنها توفيت منذ 5 أيام ولا توجد أي بعثرة بمحتويات الشقة أو أي عنف بالأبواب والشبابيك.

القاهرة الجديدة شرطة النيابة قسم شرطة كاميرات

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التنمية بأثر رجعى

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